Китай «без шума и пыли» запустил альтернативу SWIFT — Титов
17:00 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай «тихо, без шума и пыли» запустил собственную альтернативу платежной системе SWIFT. Об этом заявил ТАСС сопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
«Довольно тихо, без шума и пыли Китай запустил систему трансграничных расчетов Renminbi Digital — собственную альтернативу SWIFT. Альтернативу не в прямом смысле, поскольку речь идет о расчетах в цифровом юане, однако для тех, кто торгует с Китаем, и хочет обойти долларовую систему, она вполне пригодна», — сказал он.
