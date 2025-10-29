Китай «без шума и пыли» запустил альтернативу SWIFT — Титов

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай «тихо, без шума и пыли» запустил собственную альтернативу платежной системе SWIFT. Об этом заявил ТАСС сопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

«Довольно тихо, без шума и пыли Китай запустил систему трансграничных расчетов Renminbi Digital — собственную альтернативу SWIFT. Альтернативу не в прямом смысле, поскольку речь идет о расчетах в цифровом юане, однако для тех, кто торгует с Китаем, и хочет обойти долларовую систему, она вполне пригодна», — сказал он.