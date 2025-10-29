Франция и США на 20 лет отстают от России в разработке гиперзвукового оружия — эксперт

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция и США отстают от России в разработке гиперзвукового оружия на 10-20 лет. Об этом ТАСС рассказал французский специалист по управлению рисками Эмманюэль Леруа в кулуарах форума «Диалог о фейках 3.0».

«Будем откровенны: несмотря на статус крупной военной державы, Франция существенно отстает от России в области разработки баллистических ракет, особенно в сегменте гиперзвукового оружия. Франция, как и США, способна производить сверхзвуковые ракеты — то есть превышающие скорость звука, — но до уровня настоящего гиперзвука им еще далеко. Таким образом, и Франция, и Соединенные Штаты отстают от России в ядерной и ракетной сферах примерно на 10-20 лет», — сказал он.

По словам эксперта, Франция не в состоянии изменить стратегический баланс сил в свою пользу даже после принятия на вооружения новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). «Это событие не способно изменить стратегический баланс. Однако оно ясно свидетельствует о намерении администрации Макрона повысить уровень военной напряженности и оказать давление на Россию», — отметил Леруа.

Ранее стало известно, что министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен подписала распоряжение о принятии на вооружение новой МБР M51.3, способной нести ядерный заряд.