0
0
26
НОВОСТИ

«Посейдон» не имеет аналогов и средств противодействия — Картаполов

17:40 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Посейдон» представляет собой исключительно мощный вид оружия, способный вывести из строя целые государства, и на сегодняшний день не имеет средств противодействия. Об этом журналистам заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это действительно очень мощный вид оружия, который способен выводить из строя или из войны целые государства. Противоядия и средств противодействия против него на сегодняшний день нет. Аналогов ни у кого на сегодняшний день нет», — сказал Картаполов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:45 29.10.2025
Сбер: число атак мошенников с использованием фейковых аккаунтов известных лиц увеличилось в 10 раз
0
104
17:12 29.10.2025
Франция и США на 20 лет отстают от России в разработке гиперзвукового оружия — эксперт
0
183
17:00 29.10.2025
Китай «без шума и пыли» запустил альтернативу SWIFT — Титов
0
216
16:32 29.10.2025
Трамп не может заставить РФ и Украину прекратить конфликт и перейти к переговорам — Вэнс
0
246
16:12 29.10.2025
Вэнс считает, что сложно дать прогноз относительно будущего украинского урегулирования
0
243
16:00 29.10.2025
Суд в Петербурге снова арестовал на 13 суток уличную певицу Логинову
0
254
15:32 29.10.2025
«Посейдон» уникален по скорости и глубине движения, его нельзя перехватить — Путин
0
345
15:29 29.10.2025
Редевелопмент исторических промзон создает в Москве новые точки роста
0
265
15:12 29.10.2025
Россияне должны иметь возможность купить рыбу по приемлемой цене — Путин
0
325
15:00 29.10.2025
Украина не продержится до весны 2026 года без помощи Запада — The Times
0
329

Возврат к списку