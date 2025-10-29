0
Для оценки ситуации в Рио-де-Жанейро президент Бразилии созвал экстренное заседание правительства

19:02 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва созвал экстренное заседание правительства для оценки ситуации в Рио-де-Жанейро, где в результате операции правоохранительных органов против местных наркоторговцев число погибших уже превысило 130 человек. Об этом сообщила местная газета O Globo.

По ее информации, президент вынес на рассмотрение план введения в штате Рио-де-Жанейро «режима закона и порядка» (A Garantia da Lei e da Ordem) — специальной конституционной меры федерального правительства по привлечению Вооруженных сил республики, включая бронетехнику и авиацию, для обеспечения безопасности.

Власти штата Рио-де-Жанейро подтвердили гибель 132 человек в результате операции правоохранительных органов против местных банд наркоторговцев. Об этом сообщает местный портал G1.

Источники ТАСС сообщили ранее, что в число погибших входят не только ликвидированные члены преступных группировок и погибшие при исполнении полицейские, но также более 50 жителей. При этом губернатор штата Клаудиу Кастру отверг сведения о том, что среди погибших есть невиновные гражданские лица, хотя собеседники ТАСС уже подчеркивали, что мирные жители невиновны и стали жертвами перекрестного огня.

G1 указал, что местные жители обнаружили тела еще 72 человек, их принадлежность к преступным группировкам уточняется. В настоящее время тела перемещены на одну из площадей района для опознания родственниками.

