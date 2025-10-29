Сбер готов делиться технологиями автоматического выявления дипфейков

20:29

Фото пресс-службы Сбера

Дипфейки — сгенерированные с помощью систем искусственного интеллекта аудио и видео — всё чаще используются в преступных целях. Технологии развиваются настолько стремительно, что сгенерировать дипфейк сейчас можно за несколько минут или даже секунд, причём без финансовых затрат. И поэтому нужно срочно принять меры, чтобы не допустить неконтролируемого распространения дипфейков. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал в ходе панельной дискуссии «Глобальный диалог: обеспечение цифрового суверенитета в условиях многополярности» на третьем международном форуме «Диалог о фейках 3.0».

По словам Станислава Кузнецова, на мировом уровне уже создана мощная преступная индустрия, которая использует фейки и дипфейки для кражи денежных средств. Дипфейки в том числе начинают брать на вооружение телефонные мошенники.

Россия уже приняла беспрецедентные меры для снижения этого фрода, отметил Станислав Кузнецов. Принят соответствующий законопроект, на рассмотрение находится следующий. Но технологии опережают усилия законодателей, создавая как новые возможности, так и новые вызовы.

«В основе мошенничества лежат мистификация и кибермистификация, – отметил Станислав Кузнецов. – Мистификация — это когда ложь выдаётся за правду. А кибермистификация связана с тем, что для этого применяются высокие технологии. Если ещё в 2024 году мошенники использовали различные базы данных для совершения преступлений, то в 2025 году они просто запускают AI-агентов, которые помогают им найти нужную информацию».

Сейчас мир стоит на пороге экспоненциального роста дипфейков. И чтобы успешно противостоять им, нужно как можно быстрее решить три задачи, подчеркнул Станислав Кузнецов.

«Первая задача для эффективного противодействия фейкам и дипфейкам — на законодательном уровне отрегулировать их применение, – сказал он. – Как минимум, использование дипфейка должно стать отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Вторая задача — развивать технологии, чтобы быстро выявлять фейки и не допускать их к эфиру. И третья задача — интегрировать эти технологии в наши телефоны, телевизоры, телеканалы, системы операторов мобильной связи и так далее».

Прямо в эфире дискуссии Станислав Кузнецов продемонстрировал, как можно в режиме реального времени «надеть лицо» другого человека и заставить его говорить то, что нужно. Потенциальные последствия подобной возможности колоссальны.

Россия — один из технологических лидеров в сфере противодействия дипфейкам, рассказал Станислав Кузнецов. Новые технологии позволяют не только быстро создавать дипфейки, но и распознавать их в автоматическом режиме.

«В России создан ряд прорывных технологий, которые могут определять дипфейки автоматически, – сказал Станислав Кузнецов. – В Сбере они уже применяются, и мы готовы делиться ими с партнёрами. Мы запатентовали собственное решение с рабочим названием "Алетейя", в честь богини истины. Сервис позволяет выявлять видеодипфейки в любых системах, в том числе на телевидении и в мессенджерах».

Масштабное внедрение инновационных систем защиты внесёт огромный вклад в противодействие дипфейкам и поможет переломить ситуацию, отметил Станислав Кузнецов.