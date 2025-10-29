0
0
136
НОВОСТИ

Победителей конкурса «Роснефти» «Лучший по профессии» определили в Уфе

20:35 29.10.2025

198198198_1.jpg
Победителей конкурса «Роснефти» «Лучший
по профессии» определили в Уфе.
Фото пресс-службы «Роснефти»
Более 550 участников из 82 предприятий «Роснефти» приняли участие в финале XX Смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди представителей основных рабочих профессий и инженерных специальностей дочерних предприятий компании. Практическая часть программы профессионального состязания проходила на производственных площадках «Башнефти» в Башкирии. В Уфе были определены победители по таким направлениям как «Нефтегазодобыча» (13 номинаций), «Нефтепереработка и нефтехимия» (9 номинаций) и «Нефтепродуктообеспечение» (7 номинаций).

Нефтяники в рамках теоретической части конкурса ответили на 45 вопросов по профессии и 15 по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, а затем прошли и практическую часть, выполнив на время специальные профессиональные задания. К примеру, лаборантам химического анализа нужно было провести испытание стандартного образца массовой доли хлорорганических соединений в имитаторе нафты, а операторам по добыче нефти и газа запустить установки электроцентробежного насоса. Прибористам контрольно-измерительных приборов и автоматики предстояло проверить, настроить и пустить в работу измерительный преобразователь давления, а операторам технологических установок принять вахту, собрать технологическую схему, подготовить и запустить насосы. Знания, умения и навыки участников конкурса оценивали 150 членов жюри - представители руководящего состава профильных подразделений «Роснефти» и ее дочерних предприятий.

198198198_2.jpg
Фото пресс-службы «Роснефти»

Как отмечают в «Роснефти», конкурс «Лучший по профессии» - важная часть программы мотивации, корпоративного обучения и повышения профессионального мастерства сотрудников компании, он повышает престиж рабочих профессий, культуру производства и уровень промышленной безопасности.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:16 29.10.2025
Власти Украины решили закрыть посольство на Кубе
0
48
20:30 29.10.2025
Фицо: Словакия ни центом не будет участвовать в финансировании военных расходов Украины
0
28
20:29 29.10.2025
Сбер готов делиться технологиями автоматического выявления дипфейков
0
140
19:02 29.10.2025
Для оценки ситуации в Рио-де-Жанейро президент Бразилии созвал экстренное заседание правительства
0
278
17:45 29.10.2025
Сбер: число атак мошенников с использованием фейковых аккаунтов известных лиц увеличилось в 10 раз
0
313
17:40 29.10.2025
«Посейдон» не имеет аналогов и средств противодействия — Картаполов
0
342
17:12 29.10.2025
Франция и США на 20 лет отстают от России в разработке гиперзвукового оружия — эксперт
0
414
17:00 29.10.2025
Китай «без шума и пыли» запустил альтернативу SWIFT — Титов
0
466
16:32 29.10.2025
Трамп не может заставить РФ и Украину прекратить конфликт и перейти к переговорам — Вэнс
0
474
16:12 29.10.2025
Вэнс считает, что сложно дать прогноз относительно будущего украинского урегулирования
0
399

Возврат к списку