20:35

Победителей конкурса «Роснефти» «Лучший

по профессии» определили в Уфе.

Фото пресс-службы «Роснефти»

Более 550 участников из 82 предприятий «Роснефти» приняли участие в финале XX Смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди представителей основных рабочих профессий и инженерных специальностей дочерних предприятий компании. Практическая часть программы профессионального состязания проходила на производственных площадках «Башнефти» в Башкирии. В Уфе были определены победители по таким направлениям как «Нефтегазодобыча» (13 номинаций), «Нефтепереработка и нефтехимия» (9 номинаций) и «Нефтепродуктообеспечение» (7 номинаций).

Нефтяники в рамках теоретической части конкурса ответили на 45 вопросов по профессии и 15 по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, а затем прошли и практическую часть, выполнив на время специальные профессиональные задания. К примеру, лаборантам химического анализа нужно было провести испытание стандартного образца массовой доли хлорорганических соединений в имитаторе нафты, а операторам по добыче нефти и газа запустить установки электроцентробежного насоса. Прибористам контрольно-измерительных приборов и автоматики предстояло проверить, настроить и пустить в работу измерительный преобразователь давления, а операторам технологических установок принять вахту, собрать технологическую схему, подготовить и запустить насосы. Знания, умения и навыки участников конкурса оценивали 150 членов жюри - представители руководящего состава профильных подразделений «Роснефти» и ее дочерних предприятий.

Фото пресс-службы «Роснефти»

Как отмечают в «Роснефти», конкурс «Лучший по профессии» - важная часть программы мотивации, корпоративного обучения и повышения профессионального мастерства сотрудников компании, он повышает престиж рабочих профессий, культуру производства и уровень промышленной безопасности.