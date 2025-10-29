Победителей конкурса «Роснефти» «Лучший по профессии» определили в Уфе
20:35 29.10.2025
|
Победителей конкурса «Роснефти» «Лучший
по профессии» определили в Уфе.
Фото пресс-службы «Роснефти»
Нефтяники в рамках теоретической части конкурса ответили на 45 вопросов по профессии и 15 по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, а затем прошли и практическую часть, выполнив на время специальные профессиональные задания. К примеру, лаборантам химического анализа нужно было провести испытание стандартного образца массовой доли хлорорганических соединений в имитаторе нафты, а операторам по добыче нефти и газа запустить установки электроцентробежного насоса. Прибористам контрольно-измерительных приборов и автоматики предстояло проверить, настроить и пустить в работу измерительный преобразователь давления, а операторам технологических установок принять вахту, собрать технологическую схему, подготовить и запустить насосы. Знания, умения и навыки участников конкурса оценивали 150 членов жюри - представители руководящего состава профильных подразделений «Роснефти» и ее дочерних предприятий.
Как отмечают в «Роснефти», конкурс «Лучший по профессии» - важная часть программы мотивации, корпоративного обучения и повышения профессионального мастерства сотрудников компании, он повышает престиж рабочих профессий, культуру производства и уровень промышленной безопасности.
