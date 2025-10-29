0
НОВОСТИ

Власти Украины решили закрыть посольство на Кубе

21:16 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Украины Андрей Сибига объявил о решении закрыть посольство страны в Гаване в этом году и понизить уровень дипломатических отношений с Кубой.

«В этом году мы решили закрыть наше посольство в Гаване и снизить уровень наших дипломатических отношений», — приводит слова министра ведомство в своем телеграм-канале. Как напомнил Сибига, Украина голосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости прекращения американской блокады Кубы.

В украинском министерстве иностранных дел отметили, что этот шаг нельзя считать внезапным, учитывая тесные отношения Кубы и России.

