0
0
19
НОВОСТИ

Фицо: Словакия ни центом не будет участвовать в финансировании военных расходов Украины

20:30 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия не будет участвовать в финансировании военных расходов Украины. Эту позицию республики подтвердил журналистам премьер-министр Роберт Фицо.

«Словакия ни центом не будет участвовать в финансировании военных расходов Украины, — сказал премьер. — Как я уже заявлял ранее, мы не будем ничего никому давать. Я не подпишу никакого [документа с] гарантией финансирования Украины, если речь идет о военных расходах на предстоящие два года. По данному вопросу я буду инициировать созыв внеочередного заседания парламента [Словакии]».

Премьер также сказал, что у него не вызывают удивления планы Вашингтона сократить численность американского воинского контингента в Европе. Президент США Дональд Трамп проявляет по этому вопросу «прагматизм и рациональность», убежден Фицо. По его словам, хозяину Белого дома «эти ресурсы нужны где-то в другом месте» и он реализует свой лозунг «Америка — прежде всего!»

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:16 29.10.2025
Власти Украины решили закрыть посольство на Кубе
0
28
20:35 29.10.2025
Победителей конкурса «Роснефти» «Лучший по профессии» определили в Уфе
0
131
20:29 29.10.2025
Сбер готов делиться технологиями автоматического выявления дипфейков
0
130
19:02 29.10.2025
Для оценки ситуации в Рио-де-Жанейро президент Бразилии созвал экстренное заседание правительства
0
276
17:45 29.10.2025
Сбер: число атак мошенников с использованием фейковых аккаунтов известных лиц увеличилось в 10 раз
0
311
17:40 29.10.2025
«Посейдон» не имеет аналогов и средств противодействия — Картаполов
0
340
17:12 29.10.2025
Франция и США на 20 лет отстают от России в разработке гиперзвукового оружия — эксперт
0
413
17:00 29.10.2025
Китай «без шума и пыли» запустил альтернативу SWIFT — Титов
0
464
16:32 29.10.2025
Трамп не может заставить РФ и Украину прекратить конфликт и перейти к переговорам — Вэнс
0
472
16:12 29.10.2025
Вэнс считает, что сложно дать прогноз относительно будущего украинского урегулирования
0
398

Возврат к списку