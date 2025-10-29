Фицо: Словакия ни центом не будет участвовать в финансировании военных расходов Украины
20:30 29.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Словакия не будет участвовать в финансировании военных расходов Украины. Эту позицию республики подтвердил журналистам премьер-министр Роберт Фицо.
«Словакия ни центом не будет участвовать в финансировании военных расходов Украины, — сказал премьер. — Как я уже заявлял ранее, мы не будем ничего никому давать. Я не подпишу никакого [документа с] гарантией финансирования Украины, если речь идет о военных расходах на предстоящие два года. По данному вопросу я буду инициировать созыв внеочередного заседания парламента [Словакии]».
Премьер также сказал, что у него не вызывают удивления планы Вашингтона сократить численность американского воинского контингента в Европе. Президент США Дональд Трамп проявляет по этому вопросу «прагматизм и рациональность», убежден Фицо. По его словам, хозяину Белого дома «эти ресурсы нужны где-то в другом месте» и он реализует свой лозунг «Америка — прежде всего!»
