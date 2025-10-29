ФРС США снизила базовую ставку на 0,25 процентного пункта

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания второй раз подряд снизила базовую ставку, до уровня 3,75-4%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регулятора.

«В поддержку своих целей и в свете изменения баланса рисков FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке — прим. ТАСС) принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,25 процентного пункта, до 3,75-4%», — говорится в заявлении.