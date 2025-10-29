У МАГАТЭ «не было и нет» сведений о том, что Иран продолжает разработку ядерного оружия - Гросси

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) не располагало и не располагает в настоящее время какими-либо сведениями о том, что Иран продолжает разработку ядерного оружия. Об этом заявил на пресс-конференции в штаб-квартире ООН генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Есть ли у нас какие-либо сведения о том, что они продолжают разрабатывать ядерное оружие? Не было и нет, я хочу быть предельно ясным относительно этого», — сказал он.