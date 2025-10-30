0
Тайвань обеспокоен охлаждением отношений с США во второй президентский срок Трампа — CNN

10:00 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тайвань ищет способы преодолеть охлаждение отношений с Вашингтоном во второй президентский срок Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Американский лидер ранее заявлял, что Тайвань отобрал у США бизнес по производству микросхем, напоминает CNN. Телекомпания также отмечает, что пока Трамп работает над заключением торговой сделки с Китаем, его администрация приостановила поставку части военной помощи острову и попросила главу администрации Тайваня не делать транзитную остановку в США по пути в Центральную Америку. Кроме того, осенью этого года высокопоставленные американские чиновники, сославшись на плотный график, не посетили мероприятие с участием главы внешнеполитического ведомства острова, которое проводилось в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Тайбэй рассматривает возможность улучшить отношения с Вашингтоном в том числе за счет замены своего представителя в США, сообщили источники CNN. Сейчас руководителем Тайбэйского экономического и культурного представительства в США (де-факто посольство) является Александр Юй. Администрация Тайваня хочет назначить на его место более «политически подкованного дипломата».

