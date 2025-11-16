За неуплату вовремя имущественных налогов, физлицам будет начисляться пени в размере 1/300 ставки ЦБ РФ - ФНС

11:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная налоговая служба будет начислять пени за каждый день просрочки по уплате налогов физических лиц из расчета 1/300 действующей ключевой ставки Центрального банка, следует из информации на сайте ведомства.

«В случае неуплаты имущественных налогов физических лиц за каждый день просрочки платежа налогоплательщику начисляются пени в размере 1/300 действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации», — говорится на сайте налоговой.

В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 16,5%. Таким образом, при просрочке на сумму 100 рублей налоговая служба ежедневно будет начислять пени около 5 копеек.