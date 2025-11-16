0
0
1
НОВОСТИ

За неуплату вовремя имущественных налогов, физлицам будет начисляться пени в размере 1/300 ставки ЦБ РФ - ФНС

11:55 16.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная налоговая служба будет начислять пени за каждый день просрочки по уплате налогов физических лиц из расчета 1/300 действующей ключевой ставки Центрального банка, следует из информации на сайте ведомства.

«В случае неуплаты имущественных налогов физических лиц за каждый день просрочки платежа налогоплательщику начисляются пени в размере 1/300 действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации», — говорится на сайте налоговой.

В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 16,5%. Таким образом, при просрочке на сумму 100 рублей налоговая служба ежедневно будет начислять пени около 5 копеек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 16.11.2025
В Госдуме РФ рассказали, как граждане могут увеличить размер пенсии
0
139
09:00 16.11.2025
Люди в Европе задаются вопросом о том, почему их должен волновать конфликт на Украине – глава МИД Турции
0
144
21:00 15.11.2025
Глава Euroclear, где хранятся активы РФ, заявила, что их конфискация противоречит международному праву
0
1002
19:18 15.11.2025
В Париже пришлось эвакуировать телестудию канала BFMTV из-за сообщения о минировании
0
874
17:35 15.11.2025
В правящих кругах Италии возникли разногласия по теме продолжения поставок вооружений Киеву - СМИ
0
1115
16:45 15.11.2025
В Минфине РФ подсчитали примерный доход бюджета от введения технологического сбора
0
1172
15:15 15.11.2025
Сийярто: Брюссель хочет, чтобы украинская мафия была в Европейском союзе...
0
1175
14:50 15.11.2025
США потребовали устранить любое участие РФ в собственности сербской нефтегазовой компании NIS
0
1089
14:30 15.11.2025
Революция в логистике: как «Платон» изменил дорожную инфраструктуру России
0
1146
13:37 15.11.2025
Трамп – о мэре Лондоне Садике Хане: "Он мерзкий человек, который потворствует преступности"
0
1127

Возврат к списку