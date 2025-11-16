0
НОВОСТИ

На фоне коррупционного скандала на Украине, президент Финляндии предложил увеличить поддержку Киева - AP

13:00 16.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Александер Стубб призвал Европу продолжать поддерживать Украину, несмотря на разгоревшийся коррупционный скандал. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

По его информации, Стубб отметил, что Владимир Зеленский должен как можно скорее разобраться с обвинениями в получении взяток и хищениях. Тем не менее президент Финляндии призвал европейских лидеров рассмотреть возможность увеличения финансовой и военной поддержки Киева.

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
13942
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
14277
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
13569
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
13898
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
13962
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
13886
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
13734
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
13954
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
13825
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
13619

