На фоне коррупционного скандала на Украине, президент Финляндии предложил увеличить поддержку Киева - AP
13:00 16.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Финляндии Александер Стубб призвал Европу продолжать поддерживать Украину, несмотря на разгоревшийся коррупционный скандал. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).
По его информации, Стубб отметил, что Владимир Зеленский должен как можно скорее разобраться с обвинениями в получении взяток и хищениях. Тем не менее президент Финляндии призвал европейских лидеров рассмотреть возможность увеличения финансовой и военной поддержки Киева.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать