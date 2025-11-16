На фоне коррупционного скандала на Украине, президент Финляндии предложил увеличить поддержку Киева - AP

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Александер Стубб призвал Европу продолжать поддерживать Украину, несмотря на разгоревшийся коррупционный скандал. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

По его информации, Стубб отметил, что Владимир Зеленский должен как можно скорее разобраться с обвинениями в получении взяток и хищениях. Тем не менее президент Финляндии призвал европейских лидеров рассмотреть возможность увеличения финансовой и военной поддержки Киева.