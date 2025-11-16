Кредит Киеву под активы РФ «не гарантированно будет возвращен» - Глава МИД Франции

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро допустил, что беспроцентный кредит Украине в размере 140 млрд евро, который Европейский союз (ЕС) планирует обеспечить за счет замороженных суверенных активов РФ, не будет возвращен Киевом.

«Относительно этого кредита у нас есть свои требования, — сказал Барро в эфире телеканала France Info. — [Необходимо] участие партнеров по Группе семи, чтобы они разделили с нами финансовый риск по этому кредиту, который, конечно, не гарантированно будет возвращен».

По словам министра, выдача Киеву кредита под активы РФ также «не должна привести к конфискации российских активов, замороженных в Европе, поскольку это стало бы причиной юридических проблем».