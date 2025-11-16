«Диверсифицированный» американский газ Украина будет получать из Греции

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греция становится узлом поставок американского СПГ в Центральную и Восточную Европу и благодаря подписанному компаниями DEPA Trading и «Нафтогаз» меморандуму о намерениях о поставках американского СПГ на Украину запускает в действие «Вертикальный газовый коридор». Об этом объявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после встрече с Владимиром Зеленским. Трансляцию вел греческий телеканал ERT-news. Ранее в воскресенье газовые компании Греции и Украины подписали в резиденции греческого премьера меморандум о намерениях о поставках американского СПГ на Украину с декабря 2025 года по март 2026 года.

«Наши страны теперь приобретают новый критически важный аспект сотрудничества в виде новой безопасной энергетической магистрали, которая проходит с юга на север — от Греции до Украины, а именно через создаваемый в настоящее время „Вертикальный газовый коридор“ со связывающей осью между терминалом [регазификации сжиженного природного газа (СПГ)] у [греческого города] Александруполиса до Одессы, — сообщил Мицотакис. — Таким образом Украина получает немедленный доступ к диверсифицированным и надежным источникам энергии, а Греция становится узлом поставок американского СПГ в Центральную и Восточную Европу».