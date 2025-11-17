Над регионами России за ночь сбили 36 украинских БПЛА
09:00 17.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь сбили 36 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 16 ноября до 7:00 мск 17 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА — над территорией Брянской области, 8 — над территорией Тамбовской области, 5 — над территорией Ульяновской области, 4 — над территорией Воронежской области, 3 — над территорией Орловской области и по одному БПЛА — над территориями Нижегородской и Тульской областей», — сообщили там.
