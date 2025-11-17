Около 500 тысяч абонентов в ДНР обесточены после ударов дронов ВСУ — Пушилин
09:20 17.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 500 тысяч абонентов в ДНР оказались без электричества в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.
«Сегодня ночью противник предпринял попытку с помощью ударных беспилотников нанести урон энергетической инфраструктуре. В результате около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой были обесточены», — написал он.
