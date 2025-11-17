Около 500 тысяч абонентов в ДНР обесточены после ударов дронов ВСУ — Пушилин

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 500 тысяч абонентов в ДНР оказались без электричества в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня ночью противник предпринял попытку с помощью ударных беспилотников нанести урон энергетической инфраструктуре. В результате около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой были обесточены», — написал он.