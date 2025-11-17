Группировка ВСУ в Гуляйполе оказалась в огневом мешке — Кимаковский

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска в Гуляйполе Запорожской области оказались в огневом мешке. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, расстояние до города местами не превышает 1,5 километра.

«В Гуляйполе противник оказался в огневом мешке. Наши войска подошли практически вплотную местами. На этих участках расстояние до населенного пункта не превышает полутора километра», — сказал Кимаковский.