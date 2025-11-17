Банк России отметил резкое снижение числа черных кредиторов за 9 месяцев 2025 года
10:00 17.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число нелегальный кредиторов на российском финансовом рынке за январь–сентябрь 2025 года сократилось на 43% в годовом выражении. Об этом говорится в материалах регулятора (есть в распоряжении ТАСС).
«На третьем месте по числу выявленных нелегалов (после псевдоброкеров и финансовых пирамид — прим. ТАСС) — черные кредиторы, их количество снизилось (-43% год к году). Сократилось количество интернет-проектов (отдельных сайтов) нелегальных кредиторов, однако информации о таких услугах в Сети распространяется много. На блокировку направлено более 3,5 тыс. страниц в соцсетях с предложениями нелегальных займов», — сообщает ЦБ.
