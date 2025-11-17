У США не хватает военных ресурсов в регионе для отстранения Мадуро от власти — CNN

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты в настоящее время не располагают достаточным количеством военных ресурсов в Карибском регионе, чтобы начать крупномасштабную операцию по отстранению президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти. Такое мнение высказал телеканал CNN.

«В настоящее время у США нет военных ресурсов для начала крупномасштабной операции по отстранению Мадуро от власти <…>, но если [президент Дональд] Трамп отдаст приказ нанести удары по Венесуэле с целью смещения Мадуро, то он может столкнуться с серьезными проблемами [в латиноамериканской стране] из-за раздробленных элементов оппозиции и готовых к мятежу военных, а также с политической реакцией внутри [США], так как обещал избежать дорогостоящего вмешательства [в конфликт] за рубежом», — считает телеканал. CNN также полагает, что если из-за действий США Мадуро покинет страну, либо будет убит, то не исключен военный захват власти, либо даже начало гражданской войны.

По данным телеканала, администрация Трампа до сих пор не приняла решение о начале военной операции против Венесуэлы, даже несмотря на то, что США перебросили в регион многотысячную военную группировку.