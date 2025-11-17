Житель Тульской области арестован за перевод ВСУ средств в криптовалюте

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене жителя Тульской области, осуществившего перевод денежных средств в криптовалюте вооруженным формированиям Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности на территории Тульской области пресечена противоправная деятельность 32-летнего жителя региона, подозреваемого в совершении государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ. Установлено, что гражданин России с помощью криптовалютных инструментов осуществил перевод денежных средств вооруженным формированиям Украины», — сообщили в ЦОС.

Следственным отделением УФСБ по Тульской области возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Обвиняемый заключен под стражу.