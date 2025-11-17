Житель Тульской области арестован за перевод ВСУ средств в криптовалюте
11:05 17.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене жителя Тульской области, осуществившего перевод денежных средств в криптовалюте вооруженным формированиям Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности на территории Тульской области пресечена противоправная деятельность 32-летнего жителя региона, подозреваемого в совершении государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ. Установлено, что гражданин России с помощью криптовалютных инструментов осуществил перевод денежных средств вооруженным формированиям Украины», — сообщили в ЦОС.
Следственным отделением УФСБ по Тульской области возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Обвиняемый заключен под стражу.
НОВОСТИ
- 12:20 17.11.2025
- Власти Грузии упразднят созданную при Саакашвили временную администрацию Южной Осетии
- 12:05 17.11.2025
- Помпео вошел в совет связанной с Миндичем компании, производящей ракеты — AP
- 12:00 17.11.2025
- Отечественные IT-компании вносят порядка 6% в ВВП России — Григоренко
- 11:32 17.11.2025
- ВС РФ приблизились к достижению целей СВО с освобождением Малой Токмачки — Белоусов
- 11:20 17.11.2025
- Китай готов вернуть отношения с Сирией в нормальное русло — глава МИД КНР
- 11:12 17.11.2025
- Район-лаборатория: как в Лефортово соединяют империю, авангард и современные кварталы
- 11:00 17.11.2025
- США намерены усилить военное присутствие в странах Латинской Америки — WP
- 10:32 17.11.2025
- Число иностранных студентов в вузах США сократилось на 17% по сравнению с 2024 годом — NYT
- 10:20 17.11.2025
- Более 40 паломников из Индии погибли в крупном ДТП в Саудовской Аравии
- 10:18 17.11.2025
- 75% россиян воспринимают рекомендации искусственного интеллекта как совет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать