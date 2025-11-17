Китай готов вернуть отношения с Сирией в нормальное русло — глава МИД КНР
11:20 17.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти уважают выбор сирийского народа и готовы вернуть отношения с Сирией в нормальное русло. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
«Китайская сторона проводит дружественную политику по отношению ко всему сирийскому народу и уважает его самостоятельный выбор, — подчеркнул Ван И на встрече со своим сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани в Пекине. — Обе стороны должны придерживаться взаимного уважения в отношении ключевых взаимных интересов, следовать принципу невмешательства во внутренние дела друг друга, сохранять преемственность традиций дружбы, скорректировать курс отношений между Китаем и Сирией, вернуть их в нормальное русло».
Как уточнил глава МИД Китая, Сирия была одной из первых арабских стран, установивших дипломатические отношения с КНР. По его словам, Пекин и Дамаск имеют обширную сферу общих интересов.
