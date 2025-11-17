0
НОВОСТИ

Район-лаборатория: как в Лефортово соединяют империю, авангард и современные кварталы

11:12 17.11.2025

Лефортово, исторический район на берегу Яузы, вновь становится экспериментальной площадкой для столицы. Как и в индустриальную эпоху, когда здесь возводились конструктивистские кварталы, сегодня Лефортово превратилось в уникальную лабораторию по тестированию подходов к редевелопменту и интеграции прошлого в будущее.

Специалисты единодушны: потенциал у территории огромный. «Это лучший район города, с огромным потенциалом, богатой историей. Здесь есть огромный Екатерининский дворец, исторический госпиталь Бурденко, парк с каскадными прудами и гротом Растрелли, исторические Красные казармы. А главное, здесь есть очень много почти неизвестных даже москвичам тайных исторических мест, этот район полон сюрпризов», – отмечает архитектор, специалист по работе с объектами наследия и автор проекта «Цветы в усадьбе» Екатерина Григорьева.

Исторический слой района невероятно разнообразен: от Екатерининского дворца и грота Растрелли до настоящего «заповедника авангарда». «Здесь очень много всего от конструктивистской Дангауэровки до гаража Госплана Константина Мельникова, от корпуса ВЭИ, который называют „Бастилия“ до студенческого городка института связи и МЭИ. Это не так проявлено и подсвечено, как, к примеру, в районе Шаболовской, но однозначно не уступает по объему целостности застройки», – рассказывает создатель проекта «Глазами инженера» Айрат Багаутдинов.

Сегодня в этой урбанистической лаборатории ставят новые эксперименты. Успешными кейсами уже стали жилой квартал «Символ» на месте завода «Серп и Молот» с парком «Зеленая река», а также еще ряд проектов, где нашлось место и для жилья, и для общественных пространств. Эти не только улучшило бытовую логистику для местных жителей, но и усилило инвестиционную привлекательность района.

Однако ключевой вызов для архитектурной «лаборатории» Лефортово – работа с объектами, имеющими статус наследия, такими как территория завода «Кристалл». Краснокирпичные корпуса его ансамбля вошли в число объектов культурного наследия. Задача урбанистов и архитекторов – направить трансформацию территории таким образом, чтобы сохранить уникальную душу Лефортово, формируя город будущего, не разрушая прошлое.

НОВОСТИ

