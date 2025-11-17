Власти Грузии упразднят созданную при Саакашвили временную администрацию Южной Осетии
12:20 17.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Грузии решило упразднить временную администрацию Южной Осетии, созданную при экс-президенте Михаиле Саакашвили. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
«На фоне того, как Грузия долгие годы работает над усилением политики непризнания [независимости Абхазии и Южной Осетии], использование термина Южная Осетия, пусть и косвенное, Национальным движением (партия Саакашвили — прим. ТАСС), было предательством конституции и национальных интересов. Никакой Южной Осетии нет в грузинском политическом или правовом пространстве. Поэтому в результате консультаций с правительством мы приняли решение упразднить администрацию административно-территориальной единицы, созданной на территории бывшего автономного округа Южная Осетия», — заявил Папуашвили на брифинге.
