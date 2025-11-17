Христиане в Бангладеш, Нигерии, Мозамбике и Судане подвергаются гонениям — Папа Римский
14:12 17.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Лев XIV назвал Бангладеш, Нигерию, Мозамбик и Судан в числе стран, где христиане больше всего подвергаются гонениям и дискриминации.
«В разных частях света христиане подвергаются дискриминации и преследованиям. Я думаю в первую очередь о Бангладеш, Нигерии, Мозамбике, Судане и других странах. Мы часто слышим о происходящих там нападениях на [христианские] общины и места отправления культа», — написал он на своей странице в соцсети X.
