Христиане в Бангладеш, Нигерии, Мозамбике и Судане подвергаются гонениям — Папа Римский

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Лев XIV назвал Бангладеш, Нигерию, Мозамбик и Судан в числе стран, где христиане больше всего подвергаются гонениям и дискриминации.

«В разных частях света христиане подвергаются дискриминации и преследованиям. Я думаю в первую очередь о Бангладеш, Нигерии, Мозамбике, Судане и других странах. Мы часто слышим о происходящих там нападениях на [христианские] общины и места отправления культа», — написал он на своей странице в соцсети X.