Потери ВСУ с начала СВО составляют почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными
09:05 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составляют почти 1,5 млн человек убитыми и ранеными, следует из подсчетов ТАСС.
По данным Генерального штаба ВС РФ и Министерства обороны РФ, потери ВСУ на начало 2025 года составляли более 1 млн военных. Согласно информации, опубликованной российским военным ведомством, в 2025 году Киев потерял более 450 тыс. человек убитыми и ранеными.
