Потери ВСУ с начала СВО составляют почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными

09:05 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составляют почти 1,5 млн человек убитыми и ранеными, следует из подсчетов ТАСС.

По данным Генерального штаба ВС РФ и Министерства обороны РФ, потери ВСУ на начало 2025 года составляли более 1 млн военных. Согласно информации, опубликованной российским военным ведомством, в 2025 году Киев потерял более 450 тыс. человек убитыми и ранеными.

09:32 18.11.2025
Часть омских предприятий осталась без газа после аварии — губернатор
09:20 18.11.2025
Трамп заявил, что удары по Мексике приемлемы для прекращения наркотрафика в США
09:00 18.11.2025
Над регионами России за ночь сбили 31 украинский БПЛА
22:31 17.11.2025
Записаться на получении португальской визы в этом году уже не получится – нет свободных мест
20:27 17.11.2025
ЕК рассматривает еще один вариант финансирования Украины, если провалится вариант с изъятием активов РФ - СМИ
19:08 17.11.2025
Сбер: Основная международная аудитория конференции AI Journey – это индийцы
19:03 17.11.2025
Сбер предсказывает появление децентрализованных автономных бизнес-организаций на базе ИИ и блокчейна
19:01 17.11.2025
Искусственный интеллект помогает повысить качество медицины – Сбер
18:40 17.11.2025
В Росатоме сообщили о поставке ключевых компонентов по проекту международного термоядерного реактора
17:10 17.11.2025
Глава МИД Белоруссии: Польша продемонстрировала Литве нормальный, жесткий прагматизм
