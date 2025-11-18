Стубб считает, что любое решение ЕС по активам РФ должно быть приемлемым для Бельгии

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Александер Стубб полагает, что «любое европейское решение» по замороженным активам РФ должно быть приемлемым для Бельгии, на которую в ЕС оказывается давление по данному вопросу.

«Я считаю, что любое решение должно быть приемлемым для Бельгии», — сказал он в интервью бельгийской газете Le Soir. Стубб добавил, что не поддерживает тех, кто оказывает «давление на Бельгию в подобной ситуации».

Основная часть блокированных в ЕС 210 млрд евро суверенных активов РФ находятся на площадке Euroclear в Бельгии, которая справедливо опасается, что основной удар российских ответных мер придется по ней. Как ранее заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, присвоение российских активов под прикрытием любой схемы будет расценено «как воровство», ответные меры «последуют незамедлительно» и заставят Запад «подсчитывать убытки».