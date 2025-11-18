ИИ-аналитик Сбера поможет с карьерными рекомендациями для руководителей

09:46

Школа финансов СберУниверситета совместно с блоком «Финансы» Сбера разработали ИИ-аналитика рынка дополнительного профобразования — комплексное LLM-приложение на основе GigaChat. Этот сервис позволяет быстро проанализировать актуальные вакансии на руководящие позиции, отследить, как меняются требования к мягким, жёстким и цифровым навыкам, и выявить передовые практики обучения финансам в России и за рубежом. Инновационного ИИ-аналитика представили в преддверии международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

ИИ-аналитик помогает сформировать не только текущие требования к CEO и CFO, но и профиль руководителя будущего, который сочетает финансовую экспертизу, лидерские качества и цифровые компетенции. Сервис анализирует тысячи вакансий, образовательных программ и исследований, чтобы выявить навыки в сфере финансов и управления, которые больше всего нужны рынку сейчас и будут востребованы в будущем. Инструментарий дополняют глубинные интервью и опросы целевых групп.

Решение масштабируется на любые управленческие роли и позволяет создавать цифровые дэшборды — инструмент для HR-специалистов, который автоматически отображает актуальный срез востребованных навыков.

«Сегодня успех в профессии зависит от того, как быстро человек адаптируется к изменениям, – отметил Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Наш ИИ-аналитик — это умный компас, который помогает человеку выбрать правильное направление карьерного развития. Он объясняет, какие навыки сейчас наиболее ценны для рынка, и подбирает подходящие образовательные программы. Это особенно важно в финансах, где технологии регулярно меняют правила игры».

Практическая значимость такого ИИ-аналитика уже подтверждена внедрением: разработка образовательных программ в Школе финансов СберУниверситета строится на data-driven подходе, обеспечивая максимальную релевантность и эффективность. Так, Школа финансов перешла к систематическому использованию данных при формировании учебных программ. Исследование Сбера охватило более 800 вакансий CEO и CFO и показало, какие навыки нужно включать в программы обучения для соответствия требованиям рынка.

Сейчас Школа финансов предлагает 10 образовательных программ для финансовых директоров, аналитиков, бухгалтеров и предпринимателей, а также руководителей компаний, которые стремятся углубить финансовые знания и повысить эффективность принятия управленческих решений. Курсы на 70% состоят из практики: слушатели решают реальные кейсы, работают с цифровыми инструментами и искусственным интеллектом. Программы постоянно актуализируются и дополняются.