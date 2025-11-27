Затраты на науку в России составляют $95 млрд, их надо повышать многократно — Кобяков
16:32 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем инвестиций в развитие науки в России составляет около $95 млрд, необходимо работать над их увеличением. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Антон Кобяков на площадке V Конгресса молодых ученых в Сириусе.
″По затратам на науку мы в условном рейтинге занимаем только девятое место. Объем наших инвестиций в науку составляет $95 млрд ориентировочно. Это серьезная цифра. Нам необходим качественный рывок на этом направлении: 10-кратный, 20-кратный. А это уже вопрос к финансовой системе и даже денежно-кредитной политике нашей страны″, — сказал Кобяков.
НОВОСТИ
- 16:20 27.11.2025
- Нейросеть ГигаЧат поможет космонавтам на борту МКС
- 16:12 27.11.2025
- Генерал Н’Там стал президентом Гвинеи-Бисау на переходный период — AFP
- 16:00 27.11.2025
- Макрон объявил о введении добровольной военной службы во Франции
- 15:32 27.11.2025
- Верховный суд РФ признал ФБК* террористической организацией
- 15:12 27.11.2025
- Трамп решил изменить подход к урегулированию украинского конфликта — The Atlantic
- 15:00 27.11.2025
- Зеленский отказывается от белорусского посредничества по Украине — Лукашенко
- 14:54 27.11.2025
- V Конгресс молодых ученых: на сессии AI Journey эксперты назвали ключевые тренды использования ИИ в науке
- 14:32 27.11.2025
- Прокуроров ориентировали на устранение просчетов в миграционной сфере
- 14:12 27.11.2025
- Россия оказалась более договороспособна, чем Украина — Лукашенко
- 14:00 27.11.2025
- Европейцам не победить в конфликте на Украине — Лукашенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать