Затраты на науку в России составляют $95 млрд, их надо повышать многократно — Кобяков

16:32 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем инвестиций в развитие науки в России составляет около $95 млрд, необходимо работать над их увеличением. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Антон Кобяков на площадке V Конгресса молодых ученых в Сириусе.

″По затратам на науку мы в условном рейтинге занимаем только девятое место. Объем наших инвестиций в науку составляет $95 млрд ориентировочно. Это серьезная цифра. Нам необходим качественный рывок на этом направлении: 10-кратный, 20-кратный. А это уже вопрос к финансовой системе и даже денежно-кредитной политике нашей страны″, — сказал Кобяков.

