Киев юридически сейчас не может договориться, нужно мировое признание — Путин

17:23 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия хотела бы договориться с Украиной в том числе по территориальным вопросам, но со стороны Киева это сейчас невозможно юридически. Так что Москва настаивает на международном признании положений будущего урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

«Конечно, мы хотим договориться в конечном счете с Украиной. Но это сейчас просто практически невозможно, невозможно юридически. От них, кто может, кто хочет — тот пусть и ведет переговоры», — отметил президент.

Путин подчеркнул: «Нам нужно, чтобы эти наши решения были международно признаны основными международными игроками».

