Подозреваемый в подрывах «Северных потоков» сегодня был экстрадирован из Италии в ФРГ
18:30 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генпрокуратура ФРГ подтвердила ТАСС, что Италия выдала германской стороне подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». В пятницу он предстанет перед следственным судьей, который изберет ему меру пресечения.
«Подозреваемый сегодня был экстрадирован из Италии. Завтра он должен предстать в Карлсруэ перед следственным судьей Верховного суда ФРГ», — сообщила корреспонденту агентства представитель пресс-службы ведомства, старший прокурор Инес Петерсон.
НОВОСТИ
- 19:50 27.11.2025
- Путин: У европейцев вообще автопром загибается...
- 19:30 27.11.2025
- Действия российских войск могут привести к обвалу фронта на запорожском направлении - Путин
- 17:40 27.11.2025
- РФ провела выборы при вооруженном конфликте, а Украина «почему-то нет» — Путин
- 17:23 27.11.2025
- Киев юридически сейчас не может договориться, нужно мировое признание — Путин
- 17:00 27.11.2025
- Время добровольческой службы на СВО учтут в пенсии за выслугу лет — Мишустин
- 16:32 27.11.2025
- Затраты на науку в России составляют $95 млрд, их надо повышать многократно — Кобяков
- 16:20 27.11.2025
- Нейросеть ГигаЧат поможет космонавтам на борту МКС
- 16:12 27.11.2025
- Генерал Н’Там стал президентом Гвинеи-Бисау на переходный период — AFP
- 16:00 27.11.2025
- Макрон объявил о введении добровольной военной службы во Франции
- 15:32 27.11.2025
- Верховный суд РФ признал ФБК* террористической организацией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать