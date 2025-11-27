Подозреваемый в подрывах «Северных потоков» сегодня был экстрадирован из Италии в ФРГ

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокуратура ФРГ подтвердила ТАСС, что Италия выдала германской стороне подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». В пятницу он предстанет перед следственным судьей, который изберет ему меру пресечения.

«Подозреваемый сегодня был экстрадирован из Италии. Завтра он должен предстать в Карлсруэ перед следственным судьей Верховного суда ФРГ», — сообщила корреспонденту агентства представитель пресс-службы ведомства, старший прокурор Инес Петерсон.