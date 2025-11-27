Действия российских войск могут привести к обвалу фронта на запорожском направлении - Путин

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия группировки войск «Днепр» и стремительное продвижение группировки «Восток», которая обходит укрепрайон ВСУ, могут привести к обрушению фронта на запорожском направлении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

«Войска группировки „Восток“ весь укрепрайон ВСУ практически обходят с севера. Против них с одной стороны стоит наша группировка „Днепр“, а группировка „Восток“ обходит их с севера. И это может привести к обвалу фронта на этом участке [на запорожском направлении]», — сказал президент.