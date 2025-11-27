0
0
70
НОВОСТИ

Действия российских войск могут привести к обвалу фронта на запорожском направлении - Путин

19:30 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия группировки войск «Днепр» и стремительное продвижение группировки «Восток», которая обходит укрепрайон ВСУ, могут привести к обрушению фронта на запорожском направлении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

«Войска группировки „Восток“ весь укрепрайон ВСУ практически обходят с севера. Против них с одной стороны стоит наша группировка „Днепр“, а группировка „Восток“ обходит их с севера. И это может привести к обвалу фронта на этом участке [на запорожском направлении]», — сказал президент.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:50 27.11.2025
Путин: У европейцев вообще автопром загибается...
0
36
18:30 27.11.2025
Подозреваемый в подрывах «Северных потоков» сегодня был экстрадирован из Италии в ФРГ
0
213
17:40 27.11.2025
РФ провела выборы при вооруженном конфликте, а Украина «почему-то нет» — Путин
0
277
17:23 27.11.2025
Киев юридически сейчас не может договориться, нужно мировое признание — Путин
0
323
17:00 27.11.2025
Время добровольческой службы на СВО учтут в пенсии за выслугу лет — Мишустин
0
294
16:32 27.11.2025
Затраты на науку в России составляют $95 млрд, их надо повышать многократно — Кобяков
0
331
16:20 27.11.2025
Нейросеть ГигаЧат поможет космонавтам на борту МКС
0
323
16:12 27.11.2025
Генерал Н’Там стал президентом Гвинеи-Бисау на переходный период — AFP
0
316
16:00 27.11.2025
Макрон объявил о введении добровольной военной службы во Франции
0
359
15:32 27.11.2025
Верховный суд РФ признал ФБК* террористической организацией
0
387

Возврат к списку