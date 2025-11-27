Путин: У европейцев вообще автопром загибается...

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские электрокары уже лучше и дешевле европейских. И в целом европейская автомобильная промышленность сейчас загибается, отметил президент РФ Владимир Путин в интервью российско-киргизскому телеканалу «Номад ТВ».

«Электромобили китайцы делают лучше и дешевле, чем европейцы. У европейцев вообще автопром загибается», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что развитие сотрудничества России и Азии — это не разворот последних лет. «Дело не в том, что мы в связи с событиями на Украине совершаем какой-то стратегический разворот. Мы действительно начали в эту сторону уделять больше внимания — не потому, что у нас возникли какие-то проблемы с нашими европейскими партнерами, а потому, что экономика стран Востока, стран Большого Юга — она развивается большими темпами, чем экономика западных стран», — подчеркнул Путин.