Зеленский: На следующей неделе будут важные переговоры не только у нашей делегации, но и у меня

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский сообщил, что украинская и американская делегация в конце этой недели продолжат работу над положениями мирного плана, а на следующей неделе пройдут важные переговоры с его участием.

«Наша команда вместе с американскими представителями уже на этой неделе — в конце недели — продолжит приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности. Будет встреча делегаций. Украинская делегация будет хорошо подготовлена и настроена на предметную работу. Мы и сейчас на связи с американской стороной и нашими европейскими друзьями», — сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем телеграм-канале.

«На следующей неделе будут важные переговоры не только у нашей делегации, но и у меня. И мы готовим твердую почву для таких переговоров», — добавил он в конце обращения, но других подробностей не привел.