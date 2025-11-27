0
0
80
НОВОСТИ

Зеленский: На следующей неделе будут важные переговоры не только у нашей делегации, но и у меня

22:00 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский сообщил, что украинская и американская делегация в конце этой недели продолжат работу над положениями мирного плана, а на следующей неделе пройдут важные переговоры с его участием.

«Наша команда вместе с американскими представителями уже на этой неделе — в конце недели — продолжит приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности. Будет встреча делегаций. Украинская делегация будет хорошо подготовлена и настроена на предметную работу. Мы и сейчас на связи с американской стороной и нашими европейскими друзьями», — сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем телеграм-канале.

«На следующей неделе будут важные переговоры не только у нашей делегации, но и у меня. И мы готовим твердую почву для таких переговоров», — добавил он в конце обращения, но других подробностей не привел.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:22 27.11.2025
Попытки давления на РФ и КНР лишат страны запада и российских ресурсов, и китайской компонентной базы
0
119
22:19 27.11.2025
Сотрудничество с Россией позволяет обеспечивать Китаю одни из самых в мире низких цен на электроэнергию
0
123
22:15 27.11.2025
Российских фигуристов Петросян и Гуменника МОК допустил до олимпиады в Италии в нейтральном статусе
0
117
19:50 27.11.2025
Путин: У европейцев вообще автопром загибается...
0
334
19:30 27.11.2025
Действия российских войск могут привести к обвалу фронта на запорожском направлении - Путин
0
336
18:30 27.11.2025
Подозреваемый в подрывах «Северных потоков» сегодня был экстрадирован из Италии в ФРГ
0
416
17:40 27.11.2025
РФ провела выборы при вооруженном конфликте, а Украина «почему-то нет» — Путин
0
481
17:23 27.11.2025
Киев юридически сейчас не может договориться, нужно мировое признание — Путин
0
514
17:00 27.11.2025
Время добровольческой службы на СВО учтут в пенсии за выслугу лет — Мишустин
0
457
16:32 27.11.2025
Затраты на науку в России составляют $95 млрд, их надо повышать многократно — Кобяков
0
473

Возврат к списку