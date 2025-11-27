Зеленский: На следующей неделе будут важные переговоры не только у нашей делегации, но и у меня
22:00 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский сообщил, что украинская и американская делегация в конце этой недели продолжат работу над положениями мирного плана, а на следующей неделе пройдут важные переговоры с его участием.
«Наша команда вместе с американскими представителями уже на этой неделе — в конце недели — продолжит приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности. Будет встреча делегаций. Украинская делегация будет хорошо подготовлена и настроена на предметную работу. Мы и сейчас на связи с американской стороной и нашими европейскими друзьями», — сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем телеграм-канале.
«На следующей неделе будут важные переговоры не только у нашей делегации, но и у меня. И мы готовим твердую почву для таких переговоров», — добавил он в конце обращения, но других подробностей не привел.
