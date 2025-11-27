Российских фигуристов Петросян и Гуменника МОК допустил до олимпиады в Италии в нейтральном статусе
22:15 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил допуск российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
Петросян и Гуменник в сентябре выиграли квалификационный турнир в Пекине и отобрались на Олимпиаду. После этого спортсмены должны были дождаться решения специальной комиссии МОК для допуска и приглашения на Игры.
