Российских фигуристов Петросян и Гуменника МОК допустил до олимпиады в Италии в нейтральном статусе

22:15 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил допуск российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Петросян и Гуменник в сентябре выиграли квалификационный турнир в Пекине и отобрались на Олимпиаду. После этого спортсмены должны были дождаться решения специальной комиссии МОК для допуска и приглашения на Игры.

22:22 27.11.2025
Попытки давления на РФ и КНР лишат страны запада и российских ресурсов, и китайской компонентной базы
22:19 27.11.2025
Сотрудничество с Россией позволяет обеспечивать Китаю одни из самых в мире низких цен на электроэнергию
22:00 27.11.2025
Зеленский: На следующей неделе будут важные переговоры не только у нашей делегации, но и у меня
19:50 27.11.2025
Путин: У европейцев вообще автопром загибается...
19:30 27.11.2025
Действия российских войск могут привести к обвалу фронта на запорожском направлении - Путин
18:30 27.11.2025
Подозреваемый в подрывах «Северных потоков» сегодня был экстрадирован из Италии в ФРГ
17:40 27.11.2025
РФ провела выборы при вооруженном конфликте, а Украина «почему-то нет» — Путин
17:23 27.11.2025
Киев юридически сейчас не может договориться, нужно мировое признание — Путин
17:00 27.11.2025
Время добровольческой службы на СВО учтут в пенсии за выслугу лет — Мишустин
16:32 27.11.2025
Затраты на науку в России составляют $95 млрд, их надо повышать многократно — Кобяков
