Сотрудничество с Россией позволяет обеспечивать Китаю одни из самых в мире низких цен на электроэнергию

22:19

Доминирование Китая в мире подкрепляется поставками энергоресурсов из РФ, заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов, комментируя выступления участников Российско-китайского энергетического бизнес-форума, состоявшегося 25 ноября. По его словам, ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал, что в структуре российского экспорта в Китай энергетика занимает порядка 70%, а по итогам 2024 года, Россия обеспечила около 19% китайского импорта энергоресурсов.

«Общая сумма таких поставок достигла 100 млрд долларов, - говорит эксперт. - Это очень важные цифры и для России, и для Китая. Для нас это важно, поскольку мы взяли курс на восточный вектор и переориентировали наши поставки на Восток. Поставки из России являются важнейшим поддерживающим фактором для китайской экономики. Сегодня китайская экономика является единственным суперлидером в мировой экономике, обеспечивая 35% мирового промышленного производства. Это невозможно без очень мощной ресурсной базы. Безусловно, у Китая есть и свои энергоресурсы, он активно развивает энергетику и опережает Соединенные Штаты по инвестициям в энергетический комплекс более чем в 2 раза. При этом поставки из России здесь являются таким важным дополнительным поддерживающим фактором».

Как отметил Андрианов, огромная ресурсная база России растет, что позволяет гарантировать долгосрочные поставки партнерам. При этом цена ресурсов остается приемлемой. «Сегодня Россия обеспечивает поставки в Китай по существенно более низким ценам, чем альтернативные поставки с Ближнего Востока. И Китай получает десятки миллиардов долларов благодаря такому сотрудничеству с Россией. Ну и во многом благодаря такому сотрудничеству Китай имеет одни из самых низких цен на электроэнергию», - подчеркнул Андрианов.