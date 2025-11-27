Попытки давления на РФ и КНР лишат страны запада и российских ресурсов, и китайской компонентной базы

22:22

Продолжение агрессивной санкционной политики в отношении России и Китая, приблизит очередной экономический кризис в странах Запада – об этом, как отмечает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов, заявили участники Российско-китайского энергетического бизнес-форума, состоявшегося 25 ноября. Эксперт привел слова ответственного секретаря президентской комиссии по ТЭК, главы «Роснефти» Игоря Сечина, который подчеркнул, что в мире уже наблюдаются признаки серьезного кризиса - рост долга, и утрата доверия к сложившейся финансовой системе, и поиски каких-то альтернатив развития, и неконтролируемая миграция. «Отказ от российской энергетики и вторичные санкции, санкционное давление, приведут к тому, что западный мир лишится и российских энергоресурсов и китайской компонентной базы. В результате это приведет к серьезному кризису западной экономики, и, конечно, к падению роли западных валют», - заявил Андрианов.

По его мнению, сейчас важный фактор - отсутствие доступной энергии. Это привело к тому, что сегодня электроэнергия в США и Европе гораздо дороже, чем в Китае и России.

«На этом фоне углубление стратегического сотрудничества России и Китая - это инструмент противодействия глобальным вызовам, - полагает Андрианов. - В этой связи наше сотрудничество выгодно не только Москве и Пекину, оно также будет иметь большой позитивный эффект для всего мира, всей мировой экономики». По мнению эксперта, сейчас в отношениях РФ и КНР нет каких-то больших сложных проблем. «Вектор нашего дальнейшего сотрудничества вполне ясен, и осталось только воплотить его на практике», - подчеркнул Андрианов.