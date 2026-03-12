0
НОВОСТИ

Над регионами РФ за ночь сбиты 80 украинских БПЛА

09:00 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 80 украинских БПЛА над регионами страны и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 14 БПЛА — над территорией Республики Крым, 10 БПЛА — над территорией Ростовской области, 8 БПЛА — над акваторией Черного моря, 5 БПЛА — над территорией Брянской области, 5 БПЛА — над территорией Белгородской области, 3 БПЛА — над территорией Курской области, 2 БПЛА — над территорией Калужской области, 2 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 1 БПЛА — над территорией Воронежской области», — сказали там.

