Собянин: Более 109 км набережных Москвы-реки благоустроили с 2011 года

10:19

В Москве продолжается процесс модернизации набережных Москвы-реки, Яузы, канала им. Москвы и других водных артерий. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, с 2011 года в мегаполисе удалось благоустроить 64 набережные Москвы-реки, что составило 109,7 км береговой полосы. Из них 11 территорий (19,8 км) стали результатом работы в 2025 году. «Главным событием стало открытие новой Царской набережной в музее‑заповеднике «Коломенское». Променад длиной 3,5 км стал одним из самых востребованных общественных пространств столицы», - подчеркнул градоначальник.

По словам мэра, в Парке Горького благоустроили Пушкинскую набережную от Крымского до Андреевского пешеходного моста, которая превратилась во всесезонную площадку для досуга горожан. Там расположены шесть павильонов, напоминающие пришвартованный лайнер, где можно посетить кафе, поиграть с детьми и отдохнуть. Кроме того, проход на набережную вдоль Крымского моста был расширен, а пешеходная зона замощена плиткой и москвичи и туристы теперь могут гулять вдоль воды. Также возведены два новых причала для речных судов.



Благоустроены и шесть набережных протяженностью более 11 км на правом берегу Москвы-реки от Садового кольца до Нагатинского затона. Также завершено благоустройство более 20 км набережных реки Яузы от высотки на Котельнической до проспекта Ветеранов. Таким образом, удалось благоустроить все набережные Яузы в пределах Москвы.