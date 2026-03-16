Польше нужно пересмотреть отношения с ЕС, если членство в союзе будет невыгодным — политик

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польше следует пересмотреть свои контакты с Евросоюзом, если условия членства в ЕС станут для нее невыгодными. Об этом в интервью радиостанции RMF24 заявил вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) и один из лидеров правой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак.

«Если условия членства [Польши] в Европейском союзе станут для нас невыгодными, жесткими, то, разумеется, нужно рассмотреть любой вариант, включая вариант изменения способа организации наших отношений с ЕС „, — сказал он.

Босак отметил, что «общественное мнение [в Польше] в отношении Брюсселя настроено наиболее критично, чем когда-либо», хотя «это еще далеко от половины общества».

Вице-спикер также подверг критике ЕС за утрату им позиций в мировой экономике и потерю конкурентоспособности. «Его (Евросоюза — прим. ТАСС) промышленная база уничтожается от месяца к месяцу импортом из более дешевых регионов, а у Брюсселя нет на это никакого ответа», — сказал Босак.