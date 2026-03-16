США и Куба заключат соглашение, в противном случае Вашингтон сделает, что сделать необходимо - Трамп
14:32 16.03.2026 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп считает, что Куба заинтересована в заключении соглашения с США.
"Куба также хочет достичь соглашения, полагаю, мы очень скоро придем к соглашению", - сказал он в воскресенье (в ночь на понедельник мск) на борту президентского самолета, отметив, что в противном случае Вашингтон сделает то, что "сделать необходимо".
Ранее власти Кубы подтвердили, что Гавана и Вашингтон инициировали контакты, однако они сейчас находятся на начальном уровне и говорить о том, как они будут развиваться, пока преждевременно.
НОВОСТИ
- 15:32 16.03.2026
- Из слов Трампа по Украине следует, что Киев тормозит урегулирование — Песков
- 15:12 16.03.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 230 военных
- 15:00 16.03.2026
- Долина подала иск о возмещении 176 млн рублей к забравшему у нее деньги курьеру
- 14:12 16.03.2026
- Польше нужно пересмотреть отношения с ЕС, если членство в союзе будет невыгодным — политик
- 14:00 16.03.2026
- У ЕС нет денег на смягчение энергетического шока, вызванного конфликтом в Иране — WSJ
- 13:32 16.03.2026
- Шесть человек погибли и десять пострадали от сошедшего с крыш снега в РФ за неделю
- 13:12 16.03.2026
- Рост цен на нефть обеспечивает увеличение доходов бюджета РФ — Песков
- 13:00 16.03.2026
- Индия увеличила объемы закупок нефти у России — замминистра торговли республики
- 12:33 16.03.2026
- Собянин: Дорога Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет достроена в этом году
- 12:32 16.03.2026
- Армия Израиля заявила, что уничтожила в Тегеране самолет верховного лидера Ирана
