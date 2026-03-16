США и Куба заключат соглашение, в противном случае Вашингтон сделает, что сделать необходимо - Трамп

14:32 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп считает, что Куба заинтересована в заключении соглашения с США.

"Куба также хочет достичь соглашения, полагаю, мы очень скоро придем к соглашению", - сказал он в воскресенье (в ночь на понедельник мск) на борту президентского самолета, отметив, что в противном случае Вашингтон сделает то, что "сделать необходимо".

Ранее власти Кубы подтвердили, что Гавана и Вашингтон инициировали контакты, однако они сейчас находятся на начальном уровне и говорить о том, как они будут развиваться, пока преждевременно.