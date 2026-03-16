Долина подала иск о возмещении 176 млн рублей к забравшему у нее деньги курьеру
15:00 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лариса Долина подала иск о возмещении имущественного вреда на 176 млн рублей к курьеру мошенников Анжеле Цырульниковой, забравшей у нее деньги, и другим фигурантам дела. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.
«В Балашихинский городской суд поступило исковое заявление от представителя Долиной Л. А. с требованием о взыскании имущественного вреда, причиненного ей преступлением (ч. 4 ст. 159), в размере 176 141 000 рублей с Цырульниковой А. Н., Леонтьева Д. М., Каменецкого А. И. и Основы А. Д», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать