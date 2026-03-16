ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 230 военных

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины потеряли в зоне СВО порядка 1 230 военнослужащих за минувшие сутки, следует из сводки Минобороны РФ.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 285 военнослужащих, «Запад» — более 180, «Южная» — до 130, «Центр» — свыше 300, «Восток» — более 280, «Днепр» — до 55 военнослужащих.