0
0
181
НОВОСТИ

ЕК назвала «ошибкой» призыв премьера Бельгии возобновить энергоимпорт из России

16:00 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) назвала «ошибкой» призыв премьера Бельгии Барта Де Вевера возобновить поставки из России «дешевых энергоресурсов», и объявила, что не намерена более закупать в России «ни одной молекулы» нефти или газа.

«Это станет ошибкой, если ЕС повторит то, что он делал в прошлом», — заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен по прибытии на встречу министров энергетики Евросоюза, отвечая на вопросы журналистов о призыве Де Вевера возобновить диалог с Россией ради доступных энергопоставок.

«Наш сигнал очень четкий: в будущем мы не импортируем более ни одной молекулы из России», — сказал Йоргенсен.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Возврат к списку