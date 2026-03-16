472 молодых ученых получили поддержку в рамках Стипендиальной программы Сбера в этом учебном году

Благотворительный фонд «Вклад в будущее» подвел итоги второго сезона реализуемой при поддержке Сбера стипендиальной программы в области математики и ИТ. В 2025/2026 учебном году 472 студента и аспиранта из 13 ведущих университетов страны получат ежемесячные выплаты: студенты — по 30 тыс. рублей, аспиранты — по 100 тыс. рублей.

По сравнению с первым сезоном число стипендиатов выросло почти вдвое: годом ранее поддержку получил 281 студент и аспирант. Программа вызвала высокий интерес среди молодых учёных и исследователей: заявки на стипендию подали 1 522 студента и 120 аспирантов. Наибольшую активность при подаче заявок проявили студенты МФТИ (400 заявок), НИУ ВШЭ (328), ИТМО (207), СПбГУ и МГУ имени М. В. Ломоносова. Более половины всех участников обучаются по направлениям математики и естественных наук, ещё треть — по ИТ-специальностям и инженерному делу.

Победители Стипендиальной программы получают не только финансовую поддержку: Сбер открывает студентам доступ к своим образовательным программам, а аспиранты работают над проектами с учёными Института искусственного интеллекта AIRI.

При отборе стипендиатов учитывались не только академические успехи, но и научная и профессиональная активность кандидатов: научные публикации, участие в конференциях, проектах, кейс-чемпионатах и хакатонах, стажировки и практики, а также рекомендации от университетов и руководителей образовательных программ.

«Нам важно, чтобы у молодых учёных была опора: время на исследования, доступ к сильной профессиональной среде и уверенность в том, что их усилия действительно важны, – отметила Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнерств Сбера. – Мы хотим, чтобы талантливые ребята не сходили с этой сложной траектории, а, наоборот, шли в неё глубже — брались за непростые задачи, искали решения и создавали новое».

«Поддержка инициатив, направленных на создание условий для реализации потенциала молодежи – один из приоритетов деятельности благотворительного фонда «Вклад в будущее», – сказал Пётр Положевец, исполнительный директор благотворительного фонда «Вклад в будущее». – Проекты по стимулированию научной активности создают условия для всестороннего развития талантов и формирования новых поколений ученых и исследователей, готовых вносить вклад в технологическое развитие государства».