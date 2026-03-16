В Подмосковье школьник ударил ножом одноклассника, мальчик госпитализирован

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семиклассник ударил ножом своего одноклассника в Подмосковье, мальчик госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Предварительно установлено, что 16 марта по дороге в школу между двумя семиклассниками произошла ссора, в ходе которой один из них ударил другого ножом. Впоследствии пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. В настоящее время жизни и здоровью подростка ничего не угрожает», — говорится в сообщении.