Иран никогда не согласится на перемирие, зная, что на него нападут снова — МИД
17:32 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран считает, что США и Израиль будут использовать возможное перемирие для подготовки к новой войне, поэтому никогда не согласится на прекращение огня, зная, что на него нападут снова. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.
«Мы не начинали эту войну, наш народ не приемлет, чтобы за 9 месяцев их страна дважды подвергалась нападению, в то время как она серьезно и добросовестно вела дипломатические переговоры. Народ Ирана не примет, чтобы два злобных режима разжигали войну в нашей стране и навязывали ее, а всякий раз, когда им станет больно, когда у них возникнут проблемы с обеспечением боеприпасов и безопасностью, они будут делать вид, что заключили перемирие, а затем через некоторое время снова начнут такие нападения», — сказал он в ходе брифинга.
