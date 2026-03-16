Блокада США направлена на лишение Кубы топлива — вице-премьер

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономическая блокада со стороны США в последние годы была направлена на то, чтобы лишить остров топлива. Об этом заявил заместитель премьер-министра Кубы Оскар Перес-Олива в интервью телеканалу NBC News.

«Блокада закрыла нам доступ к финансированию, технологиям, рынкам, а в последние годы она была направлена на то, чтобы лишить нашу страну топлива», — сказал политик.

По его словам, Куба намерена разрешить проживающим за границей гражданам инвестировать в частный сектор и собственный бизнес на родине. «Куба готова к гибким торговым отношениям с компаниями из США, а также проживающими в США кубинцами и их потомками», — добавил он.

Перес-Олива указал, что враждебная политика со стороны Вашингтона препятствует этим преобразованиям.