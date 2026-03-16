Власти Непала обязали покорителей Эвереста уносить мусор на обратном пути
20:40 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Альпинисты, пытающиеся покорить Эверест (8 848,86 м), теперь должны будут уносить не менее двух килограммов мусора с участков, находящихся выше второго базового лагеря (6 400 — 6 750 м). Такое правило введено властями Непала, ужесточающими меры по управлению отходами на высочайшей вершине мира, сообщила газета The Himalayan Times.
Как напомнили в Комитете по контролю за загрязнением Сагарматхи (SPCC), альпинисты уже «обязаны сдавать восемь кг мусора в базовый лагерь Эвереста по завершении экспедиций». Дополнительные два кг должны быть собраны на экстремальных высотах на подходе к вершине.
Проверкой этого займутся сотрудники SPCC во втором лагере. Генеральный директор комитета Церинг Шерпа также объявил, что «с нынешнего сезона участникам экспедиции запрещается использовать собственные пакеты для экскрементов, и они должны пользоваться предоставляемыми SPCC и местным муниципалитетом».
Подобная мера призвана, по его словам, отучить альпинистов оставлять такие пакеты на горе. «Обязательные мешки будут регистрироваться и собираться после возвращения альпинистов из экспедиций», — добавил Церинг Шерпа.
