Зеленский пытается втянуть Украину в конфликт с Ираном — иранский МИД

21:20 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский, погрязший в болоте войны с Россией, хочет вовлечь украинский народ в конфликт с Ираном путем отправки военных советников на Ближний Восток для борьбы с иранскими БПЛА. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, отметив, что иранцы этого никогда не простят.

«Проблема Украины и болото, в которое загнали народ Украины, не испарятся такими методами и попытками вмешательства в другие конфликты. Это лишь означает соучастие [в конфликте] и сотрудничество с агрессорами против Ирана, что повлечет за собой международную ответственность этого государства. Иранцы никогда этого не простят», — сказал он на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать слова Зеленского об отправке военных советников для помощи союзникам США в отражении иранских БПЛА.

